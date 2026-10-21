German Chancellor Friedrich Merz has taken an irreconcilable position regarding the possible resumption of the Nord Streams, although electricity prices in his country have jumped several times.
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