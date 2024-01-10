СК: Три офицера антикоррупционного отдела ФСБ набрали взяток на 5 миллиардов

Двое из троих подсудимых уже признали свою вину и пошли на сделку со следствием.Главное следственное управление СК России расследует резонансное дело в отношении трех сотрудников управления "М" ФСБ, в обязанности которого входит противодействие коррупции в силовых структурах.
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