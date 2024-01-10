Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    А оно, предательство, уже случается на самом верху. Разве массовый завоз мигранов с семьями э́то не предательство?"Россия может рух...
  • Андрей Павлов
    И этих зверьков тоже отмажут, "онижедети".Уральский полицей...
  • Андрей Павлов
    Пока прокатывает. Бастрыкин один не справится. У силовиков связаны руки мягкостью законов.Две беды России в...

СК: Три офицера антикоррупционного отдела ФСБ набрали взяток на 5 миллиардов

СК: Три офицера антикоррупционного отдела ФСБ набрали взяток на 5 миллиардов

Двое из троих подсудимых уже признали свою вину и пошли на сделку со следствием.Главное следственное управление СК России расследует резонансное дело в отношении трех сотрудников управления "М" ФСБ, в обязанности которого входит противодействие коррупции в силовых структурах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх