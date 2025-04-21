Месси назвал папу Франциска непохожим на других

Умершего папу Римского Франциска поблагодарил за то, что он сделал мир лучше капитан сборной Аргентины Лионель Месси 21 апреля в своем аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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