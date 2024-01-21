В нескольких российских регионах выросла заболеваемость туберкулезом

В нескольких российских регионах зафиксировали рост заболеваемости туберкулезом. По словам главного фтизиатра Минздрава Ирины Васильевой, неблагоприятную эпидобстановку зафиксировали в Сибири, ДФО, части Приволжья, на Урале, в центральной части страны.
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