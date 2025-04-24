У любителя выпить за рулем забрали автомобиль и дали полтора года исправработ

Жителя Пуровского района наканазали за привычку выпивать за рулем. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в феврале 2025 года житель Пуровского района, несмотря на имеющуюся судимость за совершение аналогичного преступления, вновь в состоянии опьянения управлял машиной.