У любителя выпить за рулем забрали автомобиль и дали полтора года исправработ

Жителя Пуровского района наканазали за привычку выпивать за рулем. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в феврале 2025 года житель Пуровского района, несмотря на имеющуюся судимость за совершение аналогичного преступления, вновь в состоянии опьянения управлял машиной.
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