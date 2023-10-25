Ответ В. Богданова И. Погномарёву о принадлежности Крыма и неприязни россиян к украинцам.

Ответ В. Богданова И. Пономарёву. Убеждён Илья, что нет у россиян устоявшейся патологической ненависти к украинцам, но сохранилась досадная неприязнь к ним из-за дармовых подарков обширных территорий России политическими авантюристами - коммунистами Лениным-Сталиным и неистово- баламутным Хрущовым и алкашом Ельциным.