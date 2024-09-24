Инспекторы парка «Пермский» показали последствия набега туристов на Вишеру. Фото

Туристы, путешествующие по реке Вишера в Пермском крае, оставили после себя массу мусора. Кроме того, они разрушили костровища, которые специально были оборудованы инспекторами природного парка «Пермский».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии