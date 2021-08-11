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Пушков прокомментировал назначение в США спецпосланника по «Северному потоку — 2» Хохштейна

Пушков прокомментировал назначение в США спецпосланника по «Северному потоку — 2» Хохштейна

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал назначение в США спецпосланника по газопроводу «Северный поток — 2» бывшего советника американского президента Джозефа Байдена Амоса Хохштейна.

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