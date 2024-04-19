При всем отношении к Якову Кедми после его "еврейских высказываний" многие по-прежнему считают бывшего израильского разведчика Якова Кедми крайне осведомленным человеком, который сообщает многое из того, чего в России не знают.
Кедми сообщил, что Путин уже договорился с республиканцами США
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Natalija Osminina
Во-первых, то, что выиграет Трамп вовсе не столь очевидно. Даже если за него проголосует 60% населения США, демократы все равно натянут сову на глобус- правительственнный ресурс -в их руках. И в любом случае КТО БЫ НИ ВЫШЕЛ, вторая половина граждан США с этим не смирится. Плюс много шансов за то, что Байден вообще не допустит выборов, провернув теракт а-ля 11 сентября, добавив к нему еще и банкопад. Представим невозможное, гражданской войны не будет, и к власти придет Трамп. Он, действительно согласен вывести американскую НАТО из НАТЫ. Но договариваться за это он будет с Путиным великим шантажем: либо он заваливает Украину деньгами и оружие в 100 раз больше, чем демократы, либо Путин отдает ему Украину за минусом 4-х областей. Потому что единственный ресурс, что остался американцам- это земля Украины, купленная трансатлантическими корпорациями. И ИМЕННО ТРАМП первым (за 4 года до прихода Байдена) претендовал на нее, заручившись поддержкой Лондона (клана Бориса Джонсона, сделавшего брексит). И чему радуется Кедми??? Типа, не знает или не понимает? Ему нужно усилить США, чтобы те продолжали крышевать Израиль. Потому что сейчас главный инициатор война на БВ- это Лондон, В ПИКУ БАЙДЕНУ, своему врагу и врагу Трампа. Придет Трамп, и Израиль запанует, как и Украина под Трампом. А насчет "последующей передачи России всех обязанностей по дальнейшему обеспечению безопасности в Европе" - то чё ты несешь, Кедми?? Клан Лондона, который вместе с Трампом шел к цели подчинить себе ВСЮ Европу и ВСЮ Украину (за минусом Крыма и ЛДНР, которые они сразу отдавали Путину) согласится отдать ВСЮ Европу под правление Путина?))) И не скажешь же, что Кедми идиот, значит, гнида.
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6 час.
Natalija Osminina
При таком "тайном доворняке" Путина с Трампом, а он, естественно, известен всем (а не только Кедми), Байдену остается только ОПЕРЕДИТЬ Трампа, заключив ПЕРВЫМ точно такой же договор с Путиным - обменять уход американской НАТО из НАТЫ и прекращение поддержки Украины на принадлежность России только 4-х областей. Тогда при прекращении бомбежек Кинжалами центральной Украины, трансатлантические корпорации смогут зайти на них и начать получать свой гешефт. И для России этот вариант гораздо выгоднее! Чем если на ту же землю зайдут трамписты. Потому что Трамп с Лондоном подомнут под себя всю Европу и будут безраздельно хозяйничать на всей Украине, повышая свой потенциал. А если зайдет Байден, то его естественные враги -Лондон, устроят на Украине гражданскую войну, чтобы хаос махновщины не позволил получать демократам свой гешефт, который им нужен в борьбе с республиканцами. Причем не только на момент выборов, а вдолгую. Да и Лондону в его западной зоне влияния при таком раскладе никто помогать не будет, и тогда Россия спокойно будет управляться с восточной и отчасти центральной Европой. Потому что ресурс Украины остался в мире для американцев ЕДИНСТВЕННЫМ. Да, они деиндустриализировали Европу- что-то им перепало. Но мало выпускать товары-надо еще их и продать. А единственные рынки, что имеются для этого в мире, принадлежат Китаю в юг-восточной Азии. И за них еще надо повоевать. А тут на Украине для амеров готовое лежбище. И Путину надо заставить англосаксов за него ДРАТЬСЯ между собой руками украинцев.
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5 час.
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