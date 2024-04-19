Кедми сообщил, что Путин уже договорился с республиканцами США

Natalija Osminina

Во-первых, то, что выиграет Трамп вовсе не столь очевидно. Даже если за него проголосует 60% населения США, демократы все равно натянут сову на глобус- правительственнный ресурс -в их руках. И в любом случае КТО БЫ НИ ВЫШЕЛ, вторая половина граждан США с этим не смирится. Плюс много шансов за то, что Байден вообще не допустит выборов, провернув теракт а-ля 11 сентября, добавив к нему еще и банкопад. Представим невозможное, гражданской войны не будет, и к власти придет Трамп. Он, действительно согласен вывести американскую НАТО из НАТЫ. Но договариваться за это он будет с Путиным великим шантажем: либо он заваливает Украину деньгами и оружие в 100 раз больше, чем демократы, либо Путин отдает ему Украину за минусом 4-х областей. Потому что единственный ресурс, что остался американцам- это земля Украины, купленная трансатлантическими корпорациями. И ИМЕННО ТРАМП первым (за 4 года до прихода Байдена) претендовал на нее, заручившись поддержкой Лондона (клана Бориса Джонсона, сделавшего брексит). И чему радуется Кедми??? Типа, не знает или не понимает? Ему нужно усилить США, чтобы те продолжали крышевать Израиль. Потому что сейчас главный инициатор война на БВ- это Лондон, В ПИКУ БАЙДЕНУ, своему врагу и врагу Трампа. Придет Трамп, и Израиль запанует, как и Украина под Трампом. А насчет "последующей передачи России всех обязанностей по дальнейшему обеспечению безопасности в Европе" - то чё ты несешь, Кедми?? Клан Лондона, который вместе с Трампом шел к цели подчинить себе ВСЮ Европу и ВСЮ Украину (за минусом Крыма и ЛДНР, которые они сразу отдавали Путину) согласится отдать ВСЮ Европу под правление Путина?))) И не скажешь же, что Кедми идиот, значит, гнида.