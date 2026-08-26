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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» был готов заплатить 125+10 млн евро за Альвареса. «Атлетико» бы продал его за эту сумму, но Хулиан отказал Артете». Журналист Сеносиайн о форварде

Аргентинский журналист Ариэль Сеносиайн рассказал, что «Арсенал» был готов сделать предложение о трансфере Хулиана Альвареса , но нападающий « Атлетико » отказался от перехода.

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