Достижения УК "Кузбассразрезуголь" отмечены в международном путеводителе по промышленному туризму

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторгом РФ и Минпромом Республики Беларусь выпустило уникальный путеводитель по промышленному туризму Союзного государства "Две страны, тысячи заводов".
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