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  • Ольга
    Уважаемый автор. Уважайте своих читателей. Тиранозавр, а не тираннозаврСумочки из восста...
  • Русский Россиянин
    Значит надо ещё ввести какой-нибудь сбор и поднять цены, тарифную ставку кредита увеличить до 100 %, всего лишь 300 п...Российские склады...
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    Короче говоря:"Не твоевывать своё".Потом Европа хапнет порты.Не такие на Западе и хитрые,дураков нет!Германия призвала...

Достижения УК "Кузбассразрезуголь" отмечены в международном путеводителе по промышленному туризму

Достижения УК "Кузбассразрезуголь" отмечены в международном путеводителе по промышленному туризму

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторгом РФ и Минпромом Республики Беларусь выпустило уникальный путеводитель по промышленному туризму Союзного государства "Две страны, тысячи заводов".

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