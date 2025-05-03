Минобороны РФ сообщило о перехвате 170 украинских беспилотников средствами ПВО за минувшую ночь. В ходе массированной атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск пострадали три многоквартирных дома, четыре человека получили ранения.
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