Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1165-й день

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1165-й день

Минобороны РФ сообщило о перехвате 170 украинских беспилотников средствами ПВО за минувшую ночь. В ходе массированной атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск пострадали три многоквартирных дома, четыре человека получили ранения.

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