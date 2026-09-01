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Донецкая группа новостей

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Прямо в центре Нью-Йорка психопатка зарезала кухонными ножами вице-президента Банка Америки. Полицейские не смогли пробить шокерами жировую броню шизухи, а она продолжала нападать, поэтому её пристрелили на месте.

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