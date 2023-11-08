Михаил Романов предложил увеличить размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности

Подобную инициативу он озвучил в связи с недавним пожаром в ТЦ «Слава». Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов выступил с предложением увеличения штрафа за нарушение правил пожарной безопасности на объектах значительной категории риска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии