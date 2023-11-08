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Свежие комментарии

Михаил Романов предложил увеличить размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности

Подобную инициативу он озвучил в связи с недавним пожаром в ТЦ «Слава». Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов выступил с предложением увеличения штрафа за нарушение правил пожарной безопасности на объектах значительной категории риска.

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