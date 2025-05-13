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Медведев о трехчасовом перерыве на матчболе: «Веришь, что одно очко может решить исход. Мне бы не было так обидно, если бы я проиграл сразу»

Медведев о трехчасовом перерыве на матчболе: «Веришь, что одно очко может решить исход. Мне бы не было так обидно, если бы я проиграл сразу»

Россиянин проиграл 5:7, 4:6. Матч дважды прерывался из-за дождя: первый раз – на 10 минут после трех геймов, второй раз – почти на три часа на матчболе.

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