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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чайковская о словах Родниной про «первенство ЖЭКа»: «Она великая спортсменка, но не нашла себя в работе тренера. Наверное, у нее осталась какая-то боль»

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала серию Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа».

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