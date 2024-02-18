«Одинокий король»: Путина, находящегося на пике, невозможно остановить - WP

Глава России Владимир Путин находится на пике популярности. С учетом того, что военная помощь Украине все еще заблокирована в Конгрессе, а украинские войска отступают на поле боя, похоже, что многое идет по плану российского лидера за месяц до президентских выборов в России, на которых он наверняка победит.
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