Умар Нурмагомедов: за свои 17 боёв я не получал столько ущерба, сколько получил в бою с Сэндхагеном

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов оценил победу над американцем Кори Сэндхагеном. «Выйду ли я на замену, если кто-то из пары Двалишвили и О'Мэлли не сможет биться? Это уже через месяц, посмотрим по состоянию здоровья.
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