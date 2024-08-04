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Умар Нурмагомедов: за свои 17 боёв я не получал столько ущерба, сколько получил в бою с Сэндхагеном

Умар Нурмагомедов: за свои 17 боёв я не получал столько ущерба, сколько получил в бою с Сэндхагеном

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов оценил победу над американцем Кори Сэндхагеном. «Выйду ли я на замену, если кто-то из пары Двалишвили и О'Мэлли не сможет биться? Это уже через месяц, посмотрим по состоянию здоровья.

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