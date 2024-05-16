Путин: около 90% платежей между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях

Как сообщил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе президент России Владимир Путин, около 90% платежей между Москвой и Пекином осуществляются в нацвалютах — в рублях и юанях.
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