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Стало известно, как будет выглядеть знак парковки для многодетных

Стало известно, как будет выглядеть знак парковки для многодетных

Новый дорожный знак, обозначающий парковку для многодетных семей, показали на Международном фестивале молодежи.

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