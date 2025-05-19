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Эксперт Идилов: трудности с концентрацией говорят о старении мозга

Эксперт Идилов: трудности с концентрацией говорят о старении мозга

Старение мозга — это не только возрастной процесс. Исследования показывают, что первые когнитивные изменения могут начинаться уже с 27–30 лет, особенно если человек ведет малоподвижный образ жизни, не спит достаточно и подвергается хроническому стрессу, рассказал "Газете.

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