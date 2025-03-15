Почему арабы пишут справа налево, а не слева направо, как латины и славяне

Арабская письменность сильно отличается от латинской и кириллической. Так, например, в арабском нельзя дробить слова на части для переноса на новую строку, знаки препинания здесь ставятся в обратном порядке – слева направо, а кроме того, с данной письменности нет заглавных букв.