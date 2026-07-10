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Аргументы и Факты

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В НАТО злы на Зеленского, ВСУ теряет танки: главная новость СВО 10 июля

В НАТО злы на Зеленского, ВСУ теряет танки: главная новость СВО 10 июля

В Сумской области очередной «непобедимый» зверь германского производства нашел свою могилу. Российские расчеты FPV-дронов сначала методично смели защитные сооружения, прикрывавшие вражескую бронемашину, а затем отправили в вечность и сам немецкий танк «Леопард».

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