В НАТО злы на Зеленского, ВСУ теряет танки: главная новость СВО 10 июля

В Сумской области очередной «непобедимый» зверь германского производства нашел свою могилу. Российские расчеты FPV-дронов сначала методично смели защитные сооружения, прикрывавшие вражескую бронемашину, а затем отправили в вечность и сам немецкий танк «Леопард».
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