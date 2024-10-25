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База НАТО в ГДР. Берлин нагло растоптал подписанные условия объединения Германии

База НАТО в ГДР. Берлин нагло растоптал подписанные условия объединения Германии

В понедельник министр обороны ФРГ Борис «Полный» Писториус открыл в Ростоке (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания, бывшая территория ГДР) военно-морской штаб, координирующий деятельность НАТО на Балтике.

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