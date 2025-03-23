Наталья Морарь: "Телеканал Moldova 3 - это история про освоение наших бюджетов"

Идея властей Молдовы о создании нового общественного телеканала Moldova 3 с вещанием на русском языке - это история про очередное освоение больших бюджетов и трате денег налогоплательщиков в рамках так называемой борьбы с русской пропагандой и целью завоевать симпатии какой-то части русскоязычного населения перед предстоящими парламентскими выборами.