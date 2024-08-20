Циклон "Чондай" угрожает Приморскому краю: штормовое предупреждение остается в силе

Синоптики прогнозируют значительное влияние циклона на погоду Приморья. Тропический шторм "Чондай", сформировавшийся сутки назад, продолжает угрожать побережью Приморского края, двигаясь к юго-востоку от Восточно-Китайского моря.
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