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OilPrice: начался неудержимый рост цен на нефть

OilPrice: начался неудержимый рост цен на нефть

Похоже, конца нынешнему ралли цен на нефть, равно как и движущим его катализаторам, не видно, поскольку серьезное сокращение предложения на мировом рынке встретилось во времени с очевидным возвращением сильного роста спроса на сырье в Китае.

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