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Царьград

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ХАМАС и США в тупике: спор о мирном предложении в секторе Газа продолжается

ХАМАС и США в тупике: спор о мирном предложении в секторе Газа продолжается

ХАМАС отверг обвинения в отказе от мирного предложения США о прекращении огня в секторе Газа. Представитель ХАМАС указал на несовместимость условий с реакцией Израиля и выразил недовольство предвзятостью американского спецпредставителя Уиткоффа.

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