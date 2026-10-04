Филиппины заморозили 25 криптокошельков в результате скандала с наводнением

Сообщается, что филиппинские власти заморозили 25 криптовалютных кошельков, предположительно связанных со скандалом, связанным с наводнением, что стало одним из самых прямых случаев использования в стране контроля за криптоактивами в ходе расследования, связанного с коррупцией.