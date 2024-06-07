Они выбрали жизнь и избежали «кладбища ВСУ»: пленные рассказывают о негласном приказе Сырского

Массовая сдача в плен украинских солдат впервые произошла за долгое время. Сейчас многие жены и матери по всей Украине с надеждой ждут окончания войны, зная, что их близкие приняли правильное решение и остались живы.
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