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Они выбрали жизнь и избежали «кладбища ВСУ»: пленные рассказывают о негласном приказе Сырского

Они выбрали жизнь и избежали «кладбища ВСУ»: пленные рассказывают о негласном приказе Сырского

Массовая сдача в плен украинских солдат впервые произошла за долгое время. Сейчас многие жены и матери по всей Украине с надеждой ждут окончания войны, зная, что их близкие приняли правильное решение и остались живы.

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Комментарии
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Галина
Маловато будет, надо было всех под ноль, что бы ни кто не выжил!!!! УРОДЫ!!!!!
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