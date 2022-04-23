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Запуск корабля Crew Dragon-4 к МКС отложен на 26 апреля

ESA/via Globallookpress.com Изначально запуск корабля Crew Dragon должен был состояться 23 апреля, однако NASA перенесло его на три дня.

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