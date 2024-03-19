Консультант Перфильева рассказала об индексации зарплат медиков с 1 апреля

Налоговый консультант, основатель консалтингового агентства «Спектакула» Серафима Перфильева рассказала, что с 1 апреля 2024 года будут проиндексированы зарплаты всем региональным медикам, включая средний медицинский персонал.
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