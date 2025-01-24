Conversation: Трамп блефует, пытаясь прижать Путина к Кремлевской стене

Американский ультиматум Москве даже на Западе вызывает недоумение Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома (Фото: AP/TAСС) Дональд Трамп начал президентство со скандальных решений.
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