Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Conversation: Трамп блефует, пытаясь прижать Путина к Кремлевской стене

Conversation: Трамп блефует, пытаясь прижать Путина к Кремлевской стене

Американский ультиматум Москве даже на Западе вызывает недоумение Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома (Фото: AP/TAСС) Дональд Трамп начал президентство со скандальных решений.

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Комментарии
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ШКИПЕР
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1 д.
Игорь Васиков
Или его кто-то из блиднего окружения жестко подставляют или он уже дебил...
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21 час.

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