Chevron потребовала от США остановить атаки Украины в Чёрном море

Chevron обратилась к США с просьбой повлиять на Киев из-за атак в Чёрном море. Американская администрация призвала Украину не атаковать суда, не связанные с Россией, после консультаций с представителями морских перевозчиков.
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