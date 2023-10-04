Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся

Рособрнадзор будет заниматься сбором информации об учащихся школ, студентах колледжей и университетов, а также аспирантах и ординаторах, которую потом передадут в единую базу данных для ведения воинского учета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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