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Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся

Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся

Рособрнадзор будет заниматься сбором информации об учащихся школ, студентах колледжей и университетов, а также аспирантах и ординаторах, которую потом передадут в единую базу данных для ведения воинского учета.

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