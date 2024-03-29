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В Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьева

В Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьева

Отмечается, что это произошло из-за нарушенийВласти Армении запретили трансляцию в стране авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в мультиплексе телеканала «РТР-Планета».

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