Герой Российской Федерации, гвардии генерал-майор Вадим Паньков

Один из тех, кем по праву гордятся Воздушно-десантные войска. «Медики откровенно предупредили: выжить после таких ранений – настоящее чудо» Этот офицер, как и все военные разведчики, не привык к вниманию журналистов и объективам телекамер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии