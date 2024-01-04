Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Чешева (Баранова)
    Насчёт километров (даже проверила) автор имел в виду не по ж/д., а просто по карте напрямую, к тому же по крайней мер...Братск — промышле...
  • Юрий Николаев
    На счёт города Братск не спорю. Но вот на счёт километров, уважаемый автор, по моему не большая ошибочка вышла. Дело ...Братск — промышле...
  • Ed
    Тут дело не в Украине, а в решателях проблем из стада очень своих человечков. Потом будут вешать лапшу, что мол снова...Украина готова «п...

Герой Российской Федерации, гвардии генерал-майор Вадим Паньков

Герой Российской Федерации, гвардии генерал-майор Вадим Паньков

Один из тех, кем по праву гордятся Воздушно-десантные войска. «Медики откровенно предупредили: выжить после таких ранений – настоящее чудо» Этот офицер, как и все военные разведчики, не привык к вниманию журналистов и объективам телекамер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
а
айрат
Слава герою России, гвардии генерал-майору Вадиму Панькову!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх