На Украине заявили о непричастности к ударам по Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют отношения к удару беспилотников по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сказано на сайте Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) в воскресенье, 7 апреля.
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