Рубио сообщил, что Трамп намерен вернуть всех американцев, осужденных в России

Президент США Дональд Трамп планирует вернуть всех американских граждан, осужденных в России. Об этом говорится в заявлении главы госдепартамента США Марко Рубио, опубликованном на сайте федерального органа.
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