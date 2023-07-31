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Чарльз Баркли: «Дюрэнт очень чувствителен»

Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли выразил свое мнение о звездном форварде «Финикса» Кевине Дюрэнте, с которым ведет давнюю перепалку.

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