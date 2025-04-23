Оружие будущего: студент из Тулы разработал пистолет-смартфон для спецслужб

Студент из Тулы разработал мини-пистолет, маскирующийся под смартфон.Тульский студент Артём Свитов преобразил привычный смартфон в миниатюрный пистолет, искусно замаскировав смертоносную начинку в безобидном гаджете.
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