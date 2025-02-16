Великий пост 2025 года: даты, традиции и история Ирина ВальковаС 3 марта православные верующие начнут соблюдать Великий пост — самый строгий и продолжительный пост в церковной традиции, который продлится 48 дней и завершится 19 апреля празднованием Пасхи.