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Великий пост 2025 года: даты, традиции и история

Великий пост 2025 года: даты, традиции и история

Великий пост 2025 года: даты, традиции и история Ирина ВальковаС 3 марта православные верующие начнут соблюдать Великий пост — самый строгий и продолжительный пост в церковной традиции, который продлится 48 дней и завершится 19 апреля празднованием Пасхи.

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