Великий пост 2025 года: даты, традиции и история Ирина ВальковаС 3 марта православные верующие начнут соблюдать Великий пост — самый строгий и продолжительный пост в церковной традиции, который продлится 48 дней и завершится 19 апреля празднованием Пасхи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии