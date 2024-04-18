Необычный платформер-головоломка Schim о потерявшем своего человека духе выйд...

Необычный платформер-головоломка Schim о потерявшем своего человека духе выйдет из тени в июле — дата релиза и новый трейлерПосле четырёх лет в производстве дату выхода на ПК и всех основных консолях получил необычный трёхмерный платформер Schim от двух нидерландских разработчиков.