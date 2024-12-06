Одной зоной отдыха во Владивостоке стало больше

Небольшую комфортную зону отдыха открыли в районе набережной Спортивной гавани во Владивостоке. На уютном «островке» жители смогут отдохнуть, поиграть в настольные игры или просто насладиться общением с друзьями, сообщает PRIMPRESS.
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