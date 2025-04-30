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Татар-информ

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В Лондоне впервые прошла акция «Сад памяти»

В Лондоне впервые прошла акция «Сад памяти»

На территории посольства России в Лондоне прошла патриотическая акция «Сад памяти». Впервые в Великобритании были высажены деревья в знак уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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