В Лондоне впервые прошла акция «Сад памяти»

На территории посольства России в Лондоне прошла патриотическая акция «Сад памяти». Впервые в Великобритании были высажены деревья в знак уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.
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