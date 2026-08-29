Ночью погиб мужчина, вышедший посмотреть атаку БПЛА

Прошедшей ночью только над Севастополем сбили двадцать шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ. «В результате атаки врага погиб мужчина 1981 года рождения, который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе», - сообщил сегодня утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев.