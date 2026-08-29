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Аргументы недели

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Ночью погиб мужчина, вышедший посмотреть атаку БПЛА

Ночью погиб мужчина, вышедший посмотреть атаку БПЛА

Прошедшей ночью только над Севастополем сбили двадцать шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ. «В результате атаки врага погиб мужчина 1981 года рождения, который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе», - сообщил сегодня утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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