В первые дни начала боевых действий, украинские власти, находясь в ситуации паники и неразберихи, пошли на отчаянные меры и начали стихийную раздачу автоматического вооружения местному населению.
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В первые дни начала боевых действий, украинские власти, находясь в ситуации паники и неразберихи, пошли на отчаянные меры и начали стихийную раздачу автоматического вооружения местному населению.
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