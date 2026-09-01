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Паспорт за деньги: житель Орска пойдёт под суд за участие в схеме с подставными компаниями

Паспорт за деньги: житель Орска пойдёт под суд за участие в схеме с подставными компаниями

Житель Орска стал фигурантом уголовного дела за предоставление своего паспорта для регистрации двух юридических лиц.

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