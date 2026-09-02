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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билл Симмонс признался, что другой человек делал ставки через его аккаунт. Комиссия Массачусетса начала проверку

Американский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс привлек внимание Комиссии по азартным играм Массачусетса после того, как признался, что просил бойфренда своей дочери размещать ставки в своем аккаунте букмекера FanDuel.

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