Минобороны узнает об имуществе призывников — движимом и недвижимом

Помимо основных параметров — Ф. И. О., пола, паспортных данных, даты и места рождения, в специальную государственную информсистему внесут данные СНИЛС и ИНН, а также сведения о недвижимости и автомобилях россиян, подлежащих воинскому учету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии